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В Киеве на Печерске горел жилой комплекс

Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 2 сентября, в жилом комплексе произошел пожар Taryan Towers. Возгорание произошло во время проведения ремонтных работ.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре в ЖК в спасательную службу поступило в 20:19. В 20:56 пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, пожар возник на 34 этаже дома во время проведения ремонтных работ. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.

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Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, в Харьковской области из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.

Кроме того, к ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

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