В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария

В Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был диверсант. После проверки мужчину задержали. У него обнаружили фото пропагандисткой символики, фото из расположения населенных пунктов. Также задержанный имел при себе визитки Анатолия Шрия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Происшествие случилось сегодня днем на проспекте Степана Бандеры. Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку.
Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где полицейские увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражескую пропаганду.
Патрульные задержали диверсанта-неудачника и передали его следователям Оболонского управления полиции.
Напомним, Вооруженные силы России пополняют число диверсантов. Для этого интересуются украиноязычными жителями Донбасса.
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