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У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія

Фото: У Києві затримали диверсанта з візитками Шарія (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Києві патрульні зкпинили автомобіль, за кермом якого був диверсант. Після перевірки чоловіка затримали. У нього виявили фото пропагандиської символіки, фото з росташування населених пунктів. Також затриманий мав при собі візитки Анатолія Шрія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Подія трапилася сьогодні вдень на проспекті Степана Бандери. Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку.

Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де поліцейські побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду.

Патрульні затримали диверсанта-невдаху та передали його слідчим Оболонського управління поліції.

Нагадаємо, Збройні сили Росії поповнюють число диверсантів. Для цього цікавляться україномовними мешканцями Донбасу.

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Київ