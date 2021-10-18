ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киеве пассажира маршрутки ударили ножом. Нападавшего остановили прохожие

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 октября 2021 18:52
В Киеве пассажира маршрутки ударили ножом. Нападавшего остановили прохожие Фото: в Киеве ножом ударили пассажира маршрутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на остановке общественного транспорта возле станции метро "Левобережная" пассажир маршрутки получил удар ножом в живот. Мужчину ранил другой пассажир, с которым у него возник конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как предварительно установили правоохранителей, между двумя мужчинами возник конфликт во время посадки. В ходе спора один из них ударил своего оппонента ножом в живот.

"Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям. Им оказался уроженец Полтавщины, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления", - рассказали в полиции.

Правоохранители зарегистрировали инцидент в Журнале единого учета и сейчас проводят проверку. После проверки полиция предоставит правовую квалификацию события.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров