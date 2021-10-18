У Києві пасажира маршрутки ударили ножем. Нападника зупинили перехожі
Фото: у Києві ножем ударили пасажира маршрутки (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на зупинці громадського транспорту біля станції метро "Лівобережна" пасажир маршрутки отримав удар ножем в живіт. Чоловіка поранив інший пасажир, з яким у нього виник конфлікт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Як попередньо встановили правоохоронців, між двома чоловіками виник конфлікт під час посадки. В ході суперечки один з них ударив свого опонента ножем в живіт.
"Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини", - розповіли в поліції.
Правоохоронці зареєстрували інцидент в Журналі єдиного обліку і наразі проводять перевірку. Після перевірки поліція надасть події правову кваліфікацію.