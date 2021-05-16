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В Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса, его задержали

Автор: Юлия Струк

В Киеве в районе улицы Чернобыльской пассажир выстрелил в грудь водителю автобуса. Полиция задержала стрелявшего.

Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.

Правоохранители догнали стрелявшего и задержали. При себе он имел предмет, похожий на револьвер.

Предварительно установлено, что у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

Раненого госпитализировали.

Следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции также прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.

Напомним, на днях в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Подозреваемого задержали, пострадавшего доставили в больницу.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе. Один из них получил ранения.

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