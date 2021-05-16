В Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса, его задержали

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.

Правоохранители догнали стрелявшего и задержали. При себе он имел предмет, похожий на револьвер.

Предварительно установлено, что у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

Раненого госпитализировали.

Следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции также прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.