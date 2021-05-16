У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса, його затримали

"Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці наздогнали стрілявшого та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер.

Попередньо встановлено, що у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він вистрілив у відповідь.

Пораненого госпіталізували.

Слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції також прибула на місце події для з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманого.