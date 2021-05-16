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У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса, його затримали

Автор: Юлія Струк

У Києві у районі вулиці Чорнобильської пасажир вистрілив у груди водію автобуса. Поліція затримала стрілявшого.

Про це повідомляє прес-служба столичної патрульної поліції.

"Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці наздогнали стрілявшого та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер.

Попередньо встановлено, що у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він вистрілив у відповідь.

Пораненого госпіталізували.

Слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції також прибула на місце події для з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Нагадаємо, на днях у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один з них кілька разів вистрілив з пістолета в опонента. Підозрюваного затримали, потерпілого доставили в лікарню.

Як писало РБК-Україна, у квітні у Києві невідомий відкрив вогонь по дорожникам, що виконували ремонтні роботи у Печерському районі. Один із них отримав поранення.

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