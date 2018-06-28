У Києві пасажир потрапив під потяг на станції метро "Лівобережна"

Врятувати потерпілого не вдалося, рух поїздів частково призупинено

У Києві на станції метро "Лівобережна" пасажир потрапив під потяг метро, рух поїздів частково припинено. Про це повідомив "Київ Оперативний" Facebook.

Врятувати потерпілого не вдалося.

Увага! На станції метро #Лівобережна пасажир потрапив під потяг метро. На жаль, врятувати його не вдалося. Рух потягів частково призупинено. Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 28 червня 2018 р.

Пізніше в "Київському метрополітені" повідомили, що рух поїздів відновлено.

Відзначимо, 19 червня в київському метро на червоній гілці стався збій в русі на станції "Лівобережна" пасажири не могли потрапити у вагон з першого разу і їм доводилося пропускати кілька потягів.

З-за великого напливу людей були проблеми з повітрям, і пасажири задихалися. Проблеми з рухом складів приводили до різкого гальмування, з-за чого люди падали. У прес-службі метрополітену повідомили, що це був невеликий збій графіка і скоро підземка працюватиме у звичному режимі.

Нагадаємо, 19 червня в метро на півночі Лондона (Великобританія) стався вибух, в результаті якого постраждало п'ятеро осіб.