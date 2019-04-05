В Киеве на Пасху изменят график общественного транспорта

В Киеве в Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать дольше, а утром 28 апреля выйдет на маршруты раньше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля продлит работу на час, а также на час ранее начнет работу 28 апреля. Кроме того, наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на один час дольше. Перевозки пассажиров будут также организованы после прохождения последних поездов метро.

С 05:00 до 10:00 28 апреля увеличат количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с имеющимся пассажиропотоком.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Киеве от ул. Дарвина до Бессарабской площади будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Кроме того, с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.