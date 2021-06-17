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В Киеве на Парковой аллее ограничат движение до конца июня

Автор: РБК-Украина

В Киеве на Парковой аллее частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с сегодняшнего вечера до 28 июня.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев.Трафик".

На Парковой аллее начинается средний ремонт. Будут обновлять покрытие на участке от Петровской аллеи до путепровода-заезда в КВЦ "Парковый".

"Значительную часть работ запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве частично ограничили движение на Владимирском спуске. Ограничения будут действовать до 31 июля.

РБК-Украина писало, что в Киеве со 2 июня по 15 августа закрыли движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до " Гната Юры". Транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

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ограничение движения