У Києві на Парковій алеї обмежать рух до кінця червня

У Києві на Парковій алеї частково обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти від сьогоднішнього вечора до 28 червня.

"Значну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

На Парковій алеї розпочинається середній ремонт. Оновлюватимуть покриття на ділянці від Петрівської алеї до шляхопроводу-заїзду в КВЦ "Парковий".

Раніше повідомлялося, що у Києві частково обмежили рух на Володимирському узвозі. Обмеження будуть діяти до 31 липня.

РБК-Україна писало, що у Києві з 2 червня по 15 серпня закрили рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" і до "Гната Юри". Транспорт не працюватиме через Капітальний ремонт вулиці Борщагівської.