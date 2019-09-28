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В Донецкой области произошло ДТП, есть жертвы

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 10:16
В Донецкой области произошло ДТП, есть жертвы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Один человек погиб и еще 2 пострадали

Ночью 27 сентября в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, авария произошла около 23:47 в Центральном районе города Мариуполь. Прибыв на место происшествия, спасатели изъяли из поврежденного транспортного средства тело погибшего мужчины 1987 года рождения.

Также из транспортного средства был спасен один из пострадавших. Еще один пострадавший находился вблизи автомобиля. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия пока расследуются.

Напомним, 27 сентября в Полтавской области на автодороге "Онишки-Маяковка" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате масштабного ДТП один человек погиб еще один получил ранения. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе на дамбе произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. В результате столкновения погиб несовершеннолетний, еще один травмирован. Мотоцикл двигался на большой скорости.

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