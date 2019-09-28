У Києві на парковці ТРЦ водій збив двох людей

Фото з місця ДТП (kiev.informator.ua)

Також він протаранив кілька автомобілів

У ніч на 28 вересня, на парковці торгово-розважального центру Lavina у Києві водій збив двох людей і протаранив три автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Зазначається, що ситуація сталася близько 23:30, після того як група людей вирішила влаштувати гонки на парковці ТРЦ. Один з водіїв не впорався з керуванням і збив двох пішоходів, які проходили повз . Крім того, чоловік також врізався в три припаркованих автомобіля.

Постраждалих пішоходів з важкими травмами госпіталізували медики. Також травми отримав винуватець події.

За повідомленнями очевидців, водієві на вигляд було менше 18 років і він перебував в стані алкогольного сп'яніння. На місце прибули патрульні, а також слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, вночі 27 вересня в Донецької області сталося ДТП, в результаті якого загинула одна людина і ще двоє постраждали. аварія сталася близько півночі у центральному районі міста Маріуполь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Тернополі на дамбі збили мотоцикліста. В результаті аварії загинув 17-річний хлопець та госпіталізований 20-річний. Мотоцикл з водієм і пасажиром пролетів майже 120 метрів після зіткнення.