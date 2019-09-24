В Киеве ожидаются заморозки

Погода в Киеве завтра, 25 сентября, ночью ожидаются заморозки, а днем температура воздуха составит +16 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозу синоптиков, ​​​​​​ночью в столице ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 -2 ° (II уровень опасности, оранжевый).

Однако в Киеве в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха днем составит +​​14 +16 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 24 по 27 сентября в Киевской области, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Также на территории Украины, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 25 сентября в Киеве будет сухая и солнечная погода, ночью в некоторых районах столицы столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Днем температура воздуха ожидается в районе +15 градусов. Однако в четверг, 26 сентября, в Киевеожидаются дожди и похолодание.

Добавим, что в западной части Украины сегодня будет солнечно, температура днем составит от +17 до +21 градусов. Однако, в Волынской и Ровенской областях температура воздуха днем достигнет +14 +17, а в Житомирской области +12 +14.