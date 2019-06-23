В Киеве ожидаются грозы и шквалы ветра

Иллюстративное фото (Pixabey)

Возможны порывы ветра 15-20 метров за секунду

Синоптики сообщили, что в столице Украины в ближайшие часы ухудшится погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца суток в столице ожидаются грозы со шквалами ветра 15-20 метров за секунду.

Также в Управлении по вопросам гражданской защиты напомнили о правилах поведения во время грозы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 23 июня в Украине ожидается гроза и местами шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый, а в понедельник, 24 июня, в центральных областях, а также в Одесской области, ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы ветра до 20 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 23 июня в столице и области ожидается гроза и порывы ветра до 20 м/сек, непогода сохранится до конца суток.