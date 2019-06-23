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У Києві очікуються грози та шквали вітру

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 20:35
У Києві очікуються грози та шквали вітру
Ілюстративне фото (Pixabey)

Можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду

Синоптики повідомили, що у столиці України у найближчі години погіршиться погода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За прогнозами синоптиків, у найближчий час і до кінця доби у столиці очікуються грози зі шквалами вітру 15-20 метрів за секунду.

Також в Управлінні з питань цивільного захисту нагадали про правила поводження під час грози.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні оголошено штормове попередження. За прогнозом синоптиків,  23 червня в Україні очікуються гроз та місцями шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий, а у понеділок, 24 червня, у центральних областях, а також в Одеській області, очікуються грози, подекуди можливий град та шквали вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області оголошено штормове попередження. За прогнозом синоптиків, 23 червня у столиці та області очікується гроза та пориви вітру до 20 м/с, негода утримається до кінця доби.

 

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