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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    23.06.2019 - 15:58
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Непогода сохранится до конца суток 23 июня

В ближайший час погода в Украине ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, в ближайший час 23 июня в Украине ожидается гроза и местами шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Кроме того, в понедельник, 24 июня, в центральных областях, а также в Одесской области, ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы ветра до 20 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 23 июня в столице и области ожидается гроза и порывы ветра до 20 м/сек. Непогода сохранится до конца суток.

Как писало РБК-Украина, сегодня по всей стране ожидается сухая и жаркая погода. Впрочем, в западных областях страны сегодня пройдут дожди, местами с градом и сильным ветром.

Кроме того, по данным синоптика Наталки Диденко, на следующей неделе с Украины жара уйдет и перекочует на Западную Европу.

Отметим, по данным спасателей, из-за высокой жары в Киеве растет уровень загрязнения воздуха. В частности, на этой неделе он превысил норму в шесть раз. Как сообщили в ГСЧС, понижение уровня загрязнения воздуха в Киеве ожидается в последние дни июня.

 

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Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждениеУкргидометцентр
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