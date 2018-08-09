В Киеве ожидается высокий уровень пожарной опасности

Жителей Киева призывают максимально осторожно обращаться с огнем

В Киеве 10-13 августа ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Жителей Киева призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (он менее задымлен); рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Скриншот (twitter.com/kmda_official)

Напомним, 8 августа во Львовской области в Пустомытовском районе произошло масштабное возгорание стерни.