У Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки

Жителів Києва закликають максимально обережно поводитися із вогнем

У Києві 10-13 серпня очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Київської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Жителів Києва закликають максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову та обличчя одягом;

із небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку поширення вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Скріншот (twitter.com/kmda_official)

Нагадаємо, 8 серпня у Львівській області у Пустомитівському районі сталося масштабне займання стерні.