У Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах

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Видимість на дорогах становить 200-500 м

У Києві сьогодні вранці, 15 листопада, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Наголошується, що 15 листопада станом на 7:00 в Києві без опадів. Спостерігається туман, видимість 200-500 м.

Синоптики попереджають про можливий мокрий сніг і ожеледицю на дорогах. Вдень опадів не очікується.

"На дорогах місцями ожеледиця, тому радимо вам бути уважними та обережними!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за добу в результаті снігопаду зафіксовано більше тисячі дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, повідомлялося, що в Києві через снігопад громадський транспорт курсував з відхиленням від розкладу. У Київській області у зв'язку з погіршенням погодних умов за п'ять годин відбулося до сотні дорожньо-транспортних пригод.