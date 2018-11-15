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У Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 08:20
У Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Видимість на дорогах становить 200-500 м

У Києві сьогодні вранці, 15 листопада, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Наголошується, що 15 листопада станом на 7:00 в Києві без опадів. Спостерігається туман, видимість 200-500 м.

Синоптики попереджають про можливий мокрий сніг і ожеледицю на дорогах. Вдень опадів не очікується.

"На дорогах місцями ожеледиця, тому радимо вам бути уважними та обережними!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за добу в результаті снігопаду зафіксовано більше тисячі дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, повідомлялося, що в Києві через снігопад громадський транспорт курсував з відхиленням від розкладу. У Київській області у зв'язку з погіршенням погодних умов за п'ять годин відбулося до сотні дорожньо-транспортних пригод.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, температура від -1 до +7 У Києві вночі очікується сніг, а зранку - ожеледиця
Новини України ГідрометцентрКиїв
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