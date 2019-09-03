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У Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 14:51
У Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека в Києві очікується з 4 по 6 вересня

У Києві очікується надзвичайний рівень пожежної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, пожежна небезпека в столиці очікується з 4 по 6 вересня

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляли, що погода в Україні сприяє утриманню рівня пожежної небезпеки практично на всій території країни впродовж 3-6 вересня.

За даними синоптиків, небезпечна пожежна ситуація протримається з 3 по 6 вересня на всіх території України, крім Львівській, Волинській та Рівненській областях.

Крім того, у Житомирській та Вінницькій областях оголосили штормове попередження. На заході країни і частково в центральних областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/сек.

Також 4 вересня в Україні очікуються значні похолодання. Погіршення погодних умов на півночі, заході і в центральних областях. В Києві буде дощ і похолодає до +20 градусів.

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