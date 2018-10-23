В Киеве к отоплению подключили более половины домов, - КГГА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В КГГА рассказали о подключении столичных домов к теплу

По состоянию на 23 октября в Киеве к отоплению подключили более половины домов. Об этом на брифинге заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в столице к отоплению уже подключили все школы, детсады и больницы.

"Мы подали тепло в 63% домов, которые управляются городом. И в 36% домов по ОСМД, которые сами решают, когда холодно и стоит ли включать отопление", - отметил Пантелеев.

Он также добавил, что около 5% жителей Киева остаются без горячей воды из-за поврежденных сетей.

Напомним, Киевская городская государственная администрация приняла решение о начале отопительного сезона с 15 октября. До этого "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" подписали договор на поставку газа. КП будет получать газ на льготных условиях для предприятий, которые обеспечивают тепловой энергией населения и прочих защищенных потребителей.

Вчера, 22 октября, отопительный сезон начался во Львове.

"Подача тепла в дома будет проведена ​​в кратчайшие сроки, а температура теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха", - уточнили в городском совете.