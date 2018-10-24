У Києві до опалення підключили понад 70% будинків, - КМДА

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Київській адміністрації розповіли про підключення столичних будинків до тепла

У Києві станом на 24 жовтня до послуги централізованого опалення підключено 72% житлових будинків, які обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними ділянками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому наголошується, що будинки ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, відомчі та інвестиційні підключені на 40%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними замовленнями.

"Є багато будинків, що здійснили заходи з термомодернізації, і вони самі вирішують: чи влаштовує їх температура і коли їм включатися", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня. До цього "Нафтогаз" і "Київтеплоенерго" підписали договір на постачання газу. КП буде отримувати газ на пільгових умовах для підприємств, які забезпечують тепловою енергією населення та інших захищених споживачів.

22 жовтня, опалювальний сезон розпочався у Львові.