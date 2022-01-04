У Києві скасують низку рейсів міської електрички: дати, список
Фото: у Києві скасують низку рейсів міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві сьогодні та завтра скасують кілька рейсів міської електрички. Це пояснюють технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
"Увага! 4 та 5 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички!" - йдеться в повідомленні.
Список рейсів
Зокрема, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
4 січня (вечір):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
5 січня (ранок):
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.