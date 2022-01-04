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У Києві скасують низку рейсів міської електрички: дати, список

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Київ, Вівторок 04 січня 2022 12:13
У Києві скасують низку рейсів міської електрички: дати, список Фото: у Києві скасують низку рейсів міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні та завтра скасують кілька рейсів міської електрички. Це пояснюють технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

"Увага! 4 та 5 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички!" - йдеться в повідомленні.

Список рейсів

Зокрема, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

4 січня (вечір):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

5 січня (ранок):

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

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