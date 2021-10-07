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В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички: дата

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Киев, Четверг 07 октября 2021 17:33
В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички: дата Фото: в Киеве 8 октября отменены ряд рейсов городской электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве 8 октября отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Начиная с 8 октября, движение электричек 7304 (Киев - Волынский - Дарница), 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный) и 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка) приостановлены.

Решение принято по техническим причинам. Про возобновление рейсов электричек в Киевпасстрансе пообещали сообщить отдельно.

Организация принесла извинения за временные трудности.

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