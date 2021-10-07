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У Києві скасували низку рейсів міської електрички: дата

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 17:33
У Києві скасували низку рейсів міської електрички: дата Фото: у Києві 8 жовтня скасовано низку рейсів міської електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві 8 жовтня скасують рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Починаючи з 8 жовтня, рух електричок 7304 (Київ - Волинський - Дарниця), 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський) і 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка) припинені.

Рішення прийнято з технічних причин. Про відновлення рейсів електричок у Київпастрансі пообіцяли повідомити окремо.

Організація вибачилась за тимчасові труднощі.

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