У Києві скасували низку рейсів міської електрички: дата
Фото: у Києві 8 жовтня скасовано низку рейсів міської електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У Києві 8 жовтня скасують рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Починаючи з 8 жовтня, рух електричок 7304 (Київ - Волинський - Дарниця), 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський) і 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка) припинені.
Рішення прийнято з технічних причин. Про відновлення рейсів електричок у Київпастрансі пообіцяли повідомити окремо.
Організація вибачилась за тимчасові труднощі.