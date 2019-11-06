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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     06.11.2019 - 08:15
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах Киева

Утром 6 октября на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу осложнение движения автотранспорта наблюдается на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, Днепровском спуске, Наднепровском шоссе, Голосеевском проспекте, улице Васильковской, улице Михаила Максимовича, проспекте Академика Глушкова и улице Академика Заболотного.

Также пробки образовались на улице Соборной, Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса, улице Юрия Ильенко, улице Семена Скляренко, улице Богатырской, проспекте Героев Сталинграда, Оболонском проспекте, улице Зои Гайдай и улице Набережно-Рыбальской. Затруднено движение Северным, Дарницкий, Южным мостами, мостом Патона и мостом Метро.

Киев сковали пробки: карта

На левом берегу столице автомобильное движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, улице Анны Ахматовой, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина, улице Оноре де Бальзака, бульваре Петрова, проспекте Владимира Маяковского и улице Теодора Драйзера.

Киев сковали пробки: карта

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на неделю ограничат движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать со среды, 6 ноября по 12 ноября.

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