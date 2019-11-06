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У Києві скасували рейси міської електрички

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 09:33
У Києві скасували рейси міської електрички
Ілюстративне фото (kyivcity travel)

Рейси були скасовані через вандалів

У Києві через вандалів скасували ряд ранкових рейсів міської електрички. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комунального підприємства "Київпастранс".

Як повідомляється, у зв'язку з актами вандалізму у столиці було скасовано ранкові рейси міської електрички. Так, було скасовано рейси №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 та 7421.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 6 листопада Київ скували численні затори. Ускладнення руху автомобільного транспорту спостерігається на лівому та правому берегах столиці. Також затори утворилися на Північному, Дарницькому, Південному мостах, мосту Патона та мосту Метро.

Також РБК-Україна писало, що у Києві в середу, 6 листопада, обмежать рух на вулиці Брестській. Обмеження руху діятиме із 8:00 до 17:00. На вулиці буде проведено ремонт асфальтового покриття.

Крім того, на лівому березі столиці на тиждень обмежать рух автомобільного транспорту на Броварському проспекті. Обмеження діятиме з середи, 6 листопада, по 12 листопада.

Київ скували затори: карта У Києві обмежать рух на Броварському проспекті
Новини України Київэлектричка
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