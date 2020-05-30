В Киеве открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать

Торговые центры столицы открылись для посетителей спустя два с половиной месяца
В рамках ослабления карантина в Киеве с 30 мая открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.
Решение об открытии ТРЦ на этой неделе приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.
Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:
Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:
Напомним, очередное ослабление карантина в Киеве запланировано на 1 июня, в столице откроют детские сады и школы для проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).
Тем временем в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в одном из общежитий, а суточный прирост заболевших составил 55 человек.
Автор: РБК-Украина