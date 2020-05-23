Садики, гостиницы и фитнес-залы: в Киеве рассказали, что заработает с 1 июня

Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

Решение о работе ТРЦ будет рассматриваться отдельно

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что заработает в Киеве с 1 июня. В частности, позволят открыть детские сады и школы для проведения ВНО.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пантелеева, с 1 июня готовятся к открытию детские сады и школы для проведения внешнего независимого оценивания, а учреждения профессионального технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов.

Пресс-брифинг по внедрению второго этапа ослабление противоэпидемических ограничений. В частности, спикеры расскажут о работе общественного транспорта, работу магазинов площадью до 1000 кв. м и других заведений. Кроме того, прокомментируют решение Окружного административного суда г. Киева относительно запрета движения транспорта на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. Спикеры: исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский; заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев; советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. Опубликовано Киевская городская государственная администрация - КГГА Пятница, 22 мая 2020 г.

Также готовятся к открытию с 1 июня гостиницы, но без работы ресторанов, детские юношеские спортивные школы, спорткомплексы и фитнес-залы, однако без работы бассейнов. Пляжи и зоны отдыха также заработают с 1 июня.

Кроме того, с 1 июня в столице для посещения откроют кладбища.

Вопрос открытия ТРЦ будут рассматривать отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Ранее в СМИ была информация, что ТРЦ в Киеве откроют в среду.

"Сейчас о среде речь не идет. Но в понедельник у нас будет комиссия ТЭБ и ЧС и мы будем решать этот вопрос, в том числе по ТРЦ. Комиссия будет рассматривать вопрос детских садов, гостиниц, ресторанов, спортивных комплексов. Будет окончательное решение. Сейчас мы не говорим о среде (что ТРЦ откроют в среду - ред.) ", - заявили в КГГА в комментарии РБК-Украина.

В КГГА утверждают, что столица отвечает требованиям для ослабления карантина, но в Минздраве считают по-другому. Данные свидетельствуют о том, что Киев еще не может ослаблять ограничения, ведь его показатель инцидентности превышает разрешенный уровень.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня в обычном режиме заработает общественный транспорт.

Кроме того, с 25 мая в столице запустят метро и откроют все рынки.

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Автор: Дмитрий Левицкий