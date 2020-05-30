У Києві відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони будуть працювати

В рамках ослаблення карантину в Києві з 30 травня відкрилися торгово-розважальні центри. Також у столиці поновилися продуктові ярмарки.

Рішення про відкриття ТРЦ на цьому тижні прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Києва.

Міська влада дозволила з 30 травня відкрити ТРЦ, але без роботи розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. При цьому торгові центри обов'язково мають дотримуватися основних санітарних норм і регламентів:

пункти температурного контролю і санітайзери на входах до ТРЦ;

робота персоналу і допуск відвідувачів тільки при наявності захисних масок;

регулярна дезінфекція приміщень і санітарна обробка;

розмітка для дотримання дистанції в місцях можливого скупчення.

Крім того, вже з цього тижня дозволена робота сільськогосподарських ярмарків, перші з них відкрилися ще 26 травня. На них також поширюються карантинні обмеження:

торгові точки повинні знаходитися на відстані не менше 3 метрів один від одного;

реалізація продукції тільки одного напрямку на кожній торговій точці;

захисні екрани між продавцями і покупцями.

Нагадаємо, чергове ослаблення карантину в Києві заплановано на 1 червня, в столиці відкриють дитячі садки і школи для проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Тим часом в Києві зафіксували новий спалах коронавірусу в одному з гуртожитків, а добовий приріст хворих склав 55 осіб.