В Киеве открыли реконструированный Зал памяти Национального музея Голодомора

Семья Петровских решила профинансировать этот проект, потому во время Голодомора много их родных были убиты голодом. Теперь правда о Голодоморе и 10,5 млн жертв - в технологиях 3D-мэпинга.

Участие в торжественном открытии приняли предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Чрезвычайно важно, что здесь, в этом зале, вы имеете также возможность увидеть государственно-частное партнерство. Потому что средства привлекались к экспозиции и частных меценатов, - подчеркнул Александр Ткаченко, отмечая роль международного благотворительного фонда Александра Петровского "Солидарность". - И важно, что эта экспозиция - интерактивная. Она позволяет нашим молодым людям современным способом передать ту эстафетную палочку памяти, которая чрезвычайно важна для того, чтобы мы понимали истоки своей истории, и те страдания, через которые прошел украинский народ".

Куратор проекта реконструкции Зала памяти Анжелика Петровская отметила, что в инициативе Фонда "Солидарность" могут участвовать все граждане Украины, внося посильную лепту в сохранение национальной памяти. Ее 10-летняя дочь - ученица 5-го класса Александра Петровская - озвучила украинскую и английскую версию текста фильма, выполненного в технологии 3D-мапинга. Особое впечатление на школьницу произвела Книга памяти жертв Голодомора, где в томе, посвященном Полтавской области, специалисты Музея указали имена шести родственников Александры, которые были замучены голодом.

После открытия реэкспозиции музея стартовал международный форум "Массовые искусственные голода", во время которого ученые, криминалисты обнародовали уточненные данные о количестве жертв: 1921-1923 - 3,5 млн убитых, 1932-1933 - 10,5 млн, 1946-1947 - 1,5 млн убитых.

Вместе количество жертв террора голодом во время русской оккупации ХХ века - 15,5 млн человек.

Эта цифра опирается на обновленные данные криминалистических, демографических и правовых экспертиз, которые одобрены ведущими научными институтами.

Обнародование уточненных данных о количестве жертв голодоморов является событием мирового значения, ведь раскрывает целенаправленное намерение уничтожить украинскую нацию и механизмы совершения преступления геноцида.

Это также ускорит признание в мире Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинской нации.