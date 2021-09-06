Минкульт назвал сумму, которая нужна для восстановления костела Святого Николая

Министерство культуры и информационной политики Украины назвало сумму, которая понадобится на восстановление костела Святого Николая. По предварительной оценке, она превышает 75 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Александра Ткаченко.

"По предварительной оценке специалистов, на восстановление понадобится от 75 млн грн. Суммы, которые соберет бизнес, остальное необходимых средств выделит государство. То есть речь идет об уникальном кейсе государственно-частного партнерства", - отмечает Ткаченко.

По словам главы Минкультуры, реставрация костела делится на три этапа:

ликвидация срочных последствий пожара;

разработка органа;

реставрационные работы фасада.

В первую очередь необходимо дождаться выводы ГСЧС и экспертизу, чтобы решить с чего начать реставрацию здания.

Как отметил Ткаченко, по состоянию на сегодня на счет уже поступило 5 млн 840 тысяч гривен, а сумма сборов меняется каждый час. Также около 20 млн гривен обещают выделить бизнесы Украины.