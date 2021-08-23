ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве открыли главный офис Крымской платформы

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 августа 2021 20:38
В Киеве открыли главный офис Крымской платформы Фото: в центре Киева открыли офис Крымской платформы (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и участники саммита Крымская платформа приняли участие в открытии главного офиса инициативы. Он будет работать в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Главный офис Крымской платформы будет работать на базе представительства Украины в автономной республике Крым, который сейчас находится в Киеве. Он будет заниматься постоянным мониторингом ситуации с правами человека на оккупированном полуострове и фиксировать там нарушения Россией международного права.

"Самое главное - это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", - сказал на открытии Зеленский.

Глава государства добавил, что открытие в центре Киева офиса Крымской платформы демонстрирует особое отношение страны к вопросу деоккупации полуострова.

Фото: в центре Киева открыли офис Крымской платформы (president.gov.ua)

Володимир Зеленський відвідує офіс Кримської платформи.

Володимир Зеленський відвідує офіс Кримської платформи.

Posted by Офіс Президента України on Monday, August 23, 2021

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран.

Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация.

Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Крым Крымская платформа
NEWS
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза