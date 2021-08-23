В Киеве открыли главный офис Крымской платформы
Президент Украины Владимир Зеленский и участники саммита Крымская платформа приняли участие в открытии главного офиса инициативы. Он будет работать в центре Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Главный офис Крымской платформы будет работать на базе представительства Украины в автономной республике Крым, который сейчас находится в Киеве. Он будет заниматься постоянным мониторингом ситуации с правами человека на оккупированном полуострове и фиксировать там нарушения Россией международного права.
"Самое главное - это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", - сказал на открытии Зеленский.
Глава государства добавил, что открытие в центре Киева офиса Крымской платформы демонстрирует особое отношение страны к вопросу деоккупации полуострова.
Фото: в центре Киева открыли офис Крымской платформы (president.gov.ua)
Володимир Зеленський відвідує офіс Кримської платформи.
Володимир Зеленський відвідує офіс Кримської платформи.Posted by Офіс Президента України on Monday, August 23, 2021
Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран.
Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация.
Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.