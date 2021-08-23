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У Києві відкрили головний офіс Кримської платформи

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 20:38
У Києві відкрили головний офіс Кримської платформи Фото: у центрі Києва відкрили офіс Кримської платформи (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський та учасники саміту Кримська платформа взяли участь у відкритті головного офісу ініціативи. Він працюватиме в центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Головний офіс Кримської платформи працюватиме на базі представництва України в Автономній Республіці Крим, який зараз знаходиться в Києві. Він буде займатися постійним моніторингом ситуації з правами людини на окупованому півострові і фіксувати там порушення Росією міжнародного права.

"Найголовніше - це результат, який ми можемо отримати з деокупації Криму і допомоги кримським татарам і всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7", - сказав на відкритті Зеленський.

Глава держави додав, що відкриття в центрі Києва офісу Кримської платформи демонструє особливе ставлення країни до питання деокупації півострова.

Фото: у центрі Києва відкрили офіс Кримської платформи (president.gov.ua)

Володимир Зеленський відвідує офіс Кримської платформи.

Володимир Зеленський відвідує офіс Кримської платформи.

Posted by Офіс Президента України on Monday, August 23, 2021

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт Кримської платформи, участь в якому взяли представники понад 40 країн.

Відзначити, за підсумками саміту була прийнята спільна декларація.

Детальніше про хід саміту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Україна Крим Кримська платформа
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