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В Киеве отключили воду на 5 улицах в связи с аварией на водопроводе

Новости » Общество    25.10.2018 - 16:08
Фото: отключение воды (РБК-Украина)
Фото: отключение воды (РБК-Украина)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в более 30 жилых домов

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в четверг, 25 октября, отключена подача воды в дома на 5 улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 15:30 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к более 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Профессора Подвысоцкого, 10/10, 12;
  • ул. Михаила Бойчука, 10, 10А, 11А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14В, 15, 15А, 15Б, 16;
  • ул. Михаила Грушевского, 4, 4А;
  • ул. Генерала Наумова, 13, 15, 17, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60;
  • ул. Львовская, 51.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

В Киеве отключили воду на 5 улицах в связи с аварией на водопроводе

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

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