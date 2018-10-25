В Киеве отключили воду на 5 улицах в связи с аварией на водопроводе

Фото: отключение воды (РБК-Украина)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в более 30 жилых домов

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в четверг, 25 октября, отключена подача воды в дома на 5 улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 15:30 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к более 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Профессора Подвысоцкого, 10/10, 12;

ул. Михаила Бойчука, 10, 10А, 11А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14В, 15, 15А, 15Б, 16;

ул. Михаила Грушевского, 4, 4А;

ул. Генерала Наумова, 13, 15, 17, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60;

ул. Львовская, 51.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.