В Киеве отключили воду на 5 улицах в связи с аварией на водопроводе

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в более 30 жилых домов
В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в четверг, 25 октября, отключена подача воды в дома на 5 улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.
Отмечается, что по состоянию на 15:30 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
В целом поставка воды отключена к более 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.