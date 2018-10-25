У Києві відключили воду на 5 вулицях у зв'язку з аварією на водогоні

Фото: відключення води (РБК-Україна)

У Києві в зв'язку із аварією на водогоні наразі немає води у понад 30 житлових будинках

У Києві в зв'язку з аварією на мережі водопостачання у четвер, 25 жовтня, відключено постачання води у будинки на 5 вулицях столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аварійну службу "Київводоканалу" 1581.

Зазначається, що станом на 15:30 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Загалом постачання води відключено до понад 30 будинків столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Професора Підвисоцького, 10/10, 12;

вул. Михайла Бойчука, 10, 10А, 11А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14В, 15, 15А, 15Б, 16;

вул. Михайла Грушевського, 4, 4А;

вул. Генерала Наумова, 13, 15, 17, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60;

вул. Львівська, 51.

У прес-службі "Київводоканалу" зазначили, що орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаэмо, як повыдомив нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.