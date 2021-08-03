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В Киеве отключили воду на 11 улицах: список

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Вторник 03 августа 2021 14:16
В Киеве отключили воду на 11 улицах: список Фото: в Киеве отключили холодную воду на 11 улицах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве произошли аварийные отключения холодного водоснабжения. Воду выключили с 10 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

  • вул. Боричев Ток, 2, 4, 6, 8, 13, 23
  • ул. Мостицкая, 26, 16
  • ул. Героев Обороны, 12 КОРП 8
  • пр-т. Академика Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • вул. Золотоноская, 27
  • ул. Юрия Поправки, 13
  • вул. Минина, 14А
  • ул. Верховинная, 65
  • вул. Булгакова, 15
  • ул. Академика Доброхотова, 3, 5
  • вул. Локомотивная, 21 - 45, 28 - 42

Кроме того, с 10:00 3 августа до 08: 00 4 августа в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам ул. Дегтяревская, 21, 21-19, 17-19.

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Киев Авария Водоснабжение
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