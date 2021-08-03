В Киеве отключили воду на 11 улицах: список
Фото: в Киеве отключили холодную воду на 11 улицах (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве произошли аварийные отключения холодного водоснабжения. Воду выключили с 10 утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
- вул. Боричев Ток, 2, 4, 6, 8, 13, 23
- ул. Мостицкая, 26, 16
- ул. Героев Обороны, 12 КОРП 8
- пр-т. Академика Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- вул. Золотоноская, 27
- ул. Юрия Поправки, 13
- вул. Минина, 14А
- ул. Верховинная, 65
- вул. Булгакова, 15
- ул. Академика Доброхотова, 3, 5
- вул. Локомотивная, 21 - 45, 28 - 42
Кроме того, с 10:00 3 августа до 08: 00 4 августа в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам ул. Дегтяревская, 21, 21-19, 17-19.