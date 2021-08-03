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В Києві відключили воду на 11 улицях: список

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Вівторок 03 серпня 2021 14:16
В Києві відключили воду на 11 улицях: список Фото: в Києві відключили холодну воду на 11 вулицях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Києві сталися аварійні відключення холодного водопостачання. Воду вимкнули з 10 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Холодне водопостачання відсутнє за такими адресами:

  • вул. Боричів Тік, 2, 4, 6, 8, 13, 23
  • вул. Мостицька, 26, 16
  • вул. Героїв Оборони, 12 КОРП 8
  • пр-т. Академіка Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • вул. Золотоніська, 27
  • вул. Юрія Поправки, 13
  • вул. Мініна, 14А
  • вул. Верховинна, 65
  • вул. Булгакова, 15
  • вул. Академіка Доброхотова, 3, 5
  • вул. Локомотивна, 21 - 45, 28 - 42

Крім того, з 10:00 3 серпня до 08:00 4 серпня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.

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