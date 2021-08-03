В Києві відключили воду на 11 улицях: список
Фото: в Києві відключили холодну воду на 11 вулицях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві сталися аварійні відключення холодного водопостачання. Воду вимкнули з 10 ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Холодне водопостачання відсутнє за такими адресами:
- вул. Боричів Тік, 2, 4, 6, 8, 13, 23
- вул. Мостицька, 26, 16
- вул. Героїв Оборони, 12 КОРП 8
- пр-т. Академіка Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- вул. Золотоніська, 27
- вул. Юрія Поправки, 13
- вул. Мініна, 14А
- вул. Верховинна, 65
- вул. Булгакова, 15
- вул. Академіка Доброхотова, 3, 5
- вул. Локомотивна, 21 - 45, 28 - 42
Крім того, з 10:00 3 серпня до 08:00 4 серпня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.