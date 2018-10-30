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В Киеве отключили воду на 10 улицах в связи с аварией на водопроводе

Новости » Общество    30.10.2018 - 16:23
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в почти 30 жилых домах

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения во вторник, 30 октября, отключена подача воды в дома на 10 улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 15:30 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к почти 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Бассейная, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23;
  • ул. Шелковичная, 42-44, 48;
  • ул. Януша Корчака, 38-58A, 27-49;
  • вул. Ярослава Ивашкевича, 5;
  • ул. Автозаводская, 25;
  • вул. Академика Булаховского, 34;
  • ул. Димерская 37-52;
  • ул. Левка Мациевича, 5;
  • пров. Радищева, 3, 5, 6;
  • бул. Вацлава Гавела, 8.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

В Киеве отключили воду на 10 улицах в связи с аварией на водопроводе

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

В Донецкой области закончили ремонт поврежденного водопровода, - МинВОТ Тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти не ранее 1 января
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