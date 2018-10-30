В Киеве отключили воду на 10 улицах в связи с аварией на водопроводе

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в почти 30 жилых домах

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения во вторник, 30 октября, отключена подача воды в дома на 10 улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 15:30 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к почти 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Бассейная, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23;

ул. Шелковичная, 42-44, 48;

ул. Януша Корчака, 38-58A, 27-49;

вул. Ярослава Ивашкевича, 5;

ул. Автозаводская, 25;

вул. Академика Булаховского, 34;

ул. Димерская 37-52;

ул. Левка Мациевича, 5;

пров. Радищева, 3, 5, 6;

бул. Вацлава Гавела, 8.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.