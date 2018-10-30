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У Києві відключили воду на 10 вулицях у зв'язку з аварією на водогоні

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 16:23
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві в зв'язку із аварією на водогоні наразі немає води у майже30 житлових будинках

У Києві в зв'язку з аварією на мережі водопостачання у вівторок, 30 жовтня, відключено постачання води у будинки на 10 вулицях столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аварійну службу "Київводоканалу" 1581.

Зазначається, що станом на 15:30 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Загалом постачання води відключено до майже 30 будинків столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Басейна, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23;
  • вул. Шовковична, 42-44, 48;
  • вул. Януша Корчака, 38-58A, 27-49;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 5;
  • вул. Автозаводська, 25;
  • вул. Академіка Булаховського, 34;
  • вул. Димерська 37-52;
  • вул. Левка Мацієвича, 5;
  • пров. Радищева, 3, 5, 6;
  • бул. Вацлава Гавела, 8.

У прес-службі "Київводоканалу" зазначили, що орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

У Києві відключили воду на 10 вулицях у зв'язку з аварією на водогоні

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