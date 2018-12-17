В Киеве отключили воду жителям 8 улиц

В "Киевводоканале" обещают восстановить подачу холодной воды в течение суток
В Киеве в понедельник, 17 декабря, отключили холодную воду на восьми улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Подача воды временно отсутствует по следующим адресам:
В аварийной службе "Киевводоканала" отметили, что для ликвидации повреждений необходимы одни сутки.
Напомним, в Торецку Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. По состоянию на 17 декабря 2018 в городе без централизованного водоснабжения остаются почти 43 тыс. жителей. Сегодня на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня.