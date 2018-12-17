В Киеве отключили воду жителям 8 улиц

Фото: прорыв водопровода (facebook.com/as1581)

В "Киевводоканале" обещают восстановить подачу холодной воды в течение суток

В Киеве в понедельник, 17 декабря, отключили холодную воду на восьми улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Подача воды временно отсутствует по следующим адресам:

ул. Сечевых Стрельцов, 59-65;

ул. Юрковская, 42, 42А;

улица Кирпоноса, 10/8, 12, 14;

ул. Тулузы, 6;

ул. Якуба Коласа, 13, 17, 21, 15, 15А, 15Б, 19А;

бул. Ромена Роллана, 3, 5А, 5Б;

ул. Сергея Колоса с 45 по 56;

ул. Галагановская, 14.

В аварийной службе "Киевводоканала" отметили, что для ликвидации повреждений необходимы одни сутки.

Напомним, в Торецку Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. По состоянию на 17 декабря 2018 в городе без централизованного водоснабжения остаются почти 43 тыс. жителей. Сегодня на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня.