В Киеве отключили холодную воду жителям 20 улиц

"Киевводоканал" обещает восстановить подачу холодной поды в течение суток
В Киеве в среду, 28 ноября, отключили холодную воду на 20 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Подача воды временно отсутствует по следующим адресам:
В аварийной службе "Киевводоканала" отметили, что для ликвидации повреждений необходима одна эпоха.
Напомним, в "Киевводоканале" объяснили, который причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе столицы, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глыбочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.