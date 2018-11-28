В Киеве отключили холодную воду жителям 20 улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Киевводоканал" обещает восстановить подачу холодной поды в течение суток

В Киеве в среду, 28 ноября, отключили холодную воду на 20 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Подача воды временно отсутствует по следующим адресам:

бул. Дружбы Народов, 14, 16;

ул. Шота Руставели, 1, 3;

ул. Анри Барбюса, 5Б;

пр-т. Юрия Гагарина, 3;

ул. Алматинская, 34;

ул. Маршала Якубовского, 1;

ул. Бориса Житкова, 34/1, 3;

ул. Сырецкая, 37А;

ул. Николая Закревского,45А;

ул. Генерала Наумова с 2 по 58, 13;

ул. Василия Степанченко 1, 2, 3, 4, 5, 6;

ул. Малинская;

ул. Григоровича-Барского, 4, 5;

ул. Николая Ушакова, 8, 10, 34, 34А;

ул. Шепетовская, с 1 по 10;

ул. Шевченко, с 149 по 193;

ул. Левка Мациевича, 5;

ул. Авиаконструктора Антонова, 7, 9;

ул. Василия Липковского, 35А;

ул. Гарматная, 3.

В аварийной службе "Киевводоканала" отметили, что для ликвидации повреждений необходима одна эпоха.

Напомним, в "Киевводоканале" объяснили, который причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе столицы, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глыбочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.