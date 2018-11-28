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У Києві відключили холодну воду мешканцям 20 вулиць

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 16:14
У Києві відключили холодну воду мешканцям 20 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби

У Києві у середу, 28 листопада,  відключили холодну воду на 20 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами: 

  • бул. Дружби Народів, 14, 16; 
  • вул. Шота Руставелі, 1, 3; 
  • вул. Анрі Барбюса, 5Б;
  • пр-т. Юрія Гагаріна, 3; 
  • вул. Алматинська, 34; 
  • вул. Маршала Якубовського, 1;
  • вул. Бориса Житкова, 34/1, 3; 
  • вул. Сирецька, 37А; 
  • вул. Миколи Закревського,45А; 
  • вул. Генерала Наумова з 2 по 58, 13; 
  • вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
  • вул. Малинська; 
  • вул. Григоровича-Барського, 4, 5; 
  • вул. Миколи Ушакова, 8, 10, 34, 34А; 
  • вул. Шепетівська, з 1 по 10; 
  • вул. Шевченка, з 149 по 193; 
  • вул. Левка Мацієвича, 5; 
  • вул. Авіаконструктора Антонова, 7, 9; 
  • вул. Василя Липківського, 35А; 
  • вул. Гарматна, 3.

В аварійній службу "Київводоканалу" зазначили, що для ліквідації пошкоджень необхідна одна доба. 

У Києві відключили холодну воду мешканцям 20 вулиць

Нагадаємо, у "Київводоканалі" пояснили, щр причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.

У "Київводоканалі" пояснили причину неприємного запаху у Подільському районі У Києві без холодної води залишається 10 вулиць
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