У Києві відключили холодну воду мешканцям 20 вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби

У Києві у середу, 28 листопада, відключили холодну воду на 20 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами:

бул. Дружби Народів, 14, 16;

вул. Шота Руставелі, 1, 3;

вул. Анрі Барбюса, 5Б;

пр-т. Юрія Гагаріна, 3;

вул. Алматинська, 34;

вул. Маршала Якубовського, 1;

вул. Бориса Житкова, 34/1, 3;

вул. Сирецька, 37А;

вул. Миколи Закревського,45А;

вул. Генерала Наумова з 2 по 58, 13;

вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6;

вул. Малинська;

вул. Григоровича-Барського, 4, 5;

вул. Миколи Ушакова, 8, 10, 34, 34А;

вул. Шепетівська, з 1 по 10;

вул. Шевченка, з 149 по 193;

вул. Левка Мацієвича, 5;

вул. Авіаконструктора Антонова, 7, 9;

вул. Василя Липківського, 35А;

вул. Гарматна, 3.

В аварійній службу "Київводоканалу" зазначили, що для ліквідації пошкоджень необхідна одна доба.

Нагадаємо, у "Київводоканалі" пояснили, щр причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.