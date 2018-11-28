У Києві відключили холодну воду мешканцям 20 вулиць

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби
У Києві у середу, 28 листопада, відключили холодну воду на 20 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами:
В аварійній службу "Київводоканалу" зазначили, що для ліквідації пошкоджень необхідна одна доба.
Нагадаємо, у "Київводоканалі" пояснили, щр причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.