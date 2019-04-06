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В Киеве осудили мошенников, которые выманили 2,7 млн гривен через "обменники"

Новости » Общество    06.04.2019 - 12:46
В Киеве осудили мошенников, которые выманили 2,7 млн гривен через "обменники"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мошенники получили 5 и 7 лет тюрьмы

В Киеве к 7 и 5 годам лишения свободы осудили двоих мошенников, которые через фиктивные пункты обмена валют выманили около 2,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения пресс-службы прокуратуры города Киева в Facebook.

Сообщается, что злоумышленники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, обустраивали их под пункты обмена валют, после чего размещали в интернете объявления о покупке и продаже иностранной валюты по завышенному курсу.

Получив от клиента деньги, "кассир", согласно распределенной роли, с помощью кнопки магнитных замков блокировал входную дверь, тем самым лишив потерпевших возможности выйти из помещения. А сам в это время скрывался с места совершения преступления вместе с деньгами.

Таким образом двое злоумышленников в период с июля по август 2017 года завладели денежными средствами потерпевших в размере около 2,7 млн гривен.

Дарницкий районный суд города Киева поддержал позицию прокурора и признал обоих обвиняемых виновными в этих преступлениях и назначил одному из них наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, другому - в виде 5 лет лишения свободы. После провозглашения приговора указанных лиц взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего злоумышленника, который в фиктивном пункте обмена валют отобрал у гражданина 50 тыс. евро.

РБК-Украина писало, что в Киеве двоим злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении.

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