У Києві засудили шахраїв, які виманили 2,7 млн гривень через "обмінники"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Шахраї отримали 5 та 7 років тюрми

У Києві до 7 та 5 років позбавлення волі засудили двох шахраїв, які через фіктивні пункти обміну валют виманили близько 2,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленння прес-служби прокуратури міста Києва у Facebook.

Повідомляється, що зловмисники брали в оренду приміщення, що мали запасний вихід, облаштовували їх під пункти обміну валют, після чого розміщували в інтернеті оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по завищеному курсу.

Отримавши від клієнта гроші, "касир", згідно розподіленої ролі, за допомогою кнопки магнітних замків блокував вхідні двері, тим самим позбавивши потерпілих можливості вийти з приміщення. А сам цей час зникав з місця вчинення злочину разом із грошима.

У такий спосіб двоє зловмисників у період з липня по серпень 2017 року заволоділи грошовими коштами потерпілих в розмірі близько 2,7 млн гривень.

Дарницький районний суд міста Києва підтримав позицію прокурора та визнав обох обвинувачених винними у цих злочинах та призначив одному з них покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншому - у виді 5 років позбавлення волі. Після проголошення вироку вказаних осіб взяли під варту у залі суду.

Раніше повідомлялося, що прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 23-річного зловмисника, який у фіктивному пункті обміну валют відібрав у громадянина 50 тис. євро.

РБК-Україна писало, що у Києві двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти заволоділи 45 тис. доларами, оголосили про підозру.