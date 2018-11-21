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В Киеве на остановках общественного транспорта установили 100 электронных информтабло

Новости » Транспорт    21.11.2018 - 13:54
В Киеве на остановках общественного транспорта установили 100 электронных информтабло
Фото: Информационное табло на остановке в Киеве (kpt.kiev.ua)

Последние четыре запущено на остановках "Улица Курская" на Воздухофлотском проспекте в обоих направлениях

Специалисты КП "Киевпастранс" установили в столице 100 электронных табло с системой GPS-движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ведомства.

Отмечается, что последние четыре запущено на остановках "Улица Курская" на Воздухофлотском проспекте в обоих направлениях.

"Электронными табло с отображением информации о времени прибытия различных маршрутов и каждой подвижной единицы на указанную остановку общественного транспорта оснащаются самые нагруженные транспортно-пересадочные узлы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в следующем году коммунальное предприятие планирует активно продолжить развитие в этом направлении.

Напомним, новые государственные строительные нормы, вступившие в действие с 1 сентября 2018 года, содержит норму относительно обязательного проектирования на остановках защитных оградительных столбиков от наезда общественного транспорта.

Кроме того, в соответствии с новыми Государственными строительными нормами в Украине запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.

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