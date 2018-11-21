ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві на зупинках громадського транспорту встановили 100 електронних інформтабло

Новини » Транспорт    21.11.2018 - 13:54
У Києві на зупинках громадського транспорту встановили 100 електронних інформтабло
Фото: Інформаційне табло на зупинці у Києві (kpt.kiev.ua)

Останні чотири запущено на зупинках "Вулиця Курська" на Повітрофлотському проспекті в обох напрямках

Фахівці КП "Київпастранс" встановили в столиці 100 електронних табло із системою GPS-руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що останні чотири запущено на зупинках "Вулиця Курська" на Повітрофлотському проспекті в обох напрямках.

"Електронними табло з відображенням інформації про час прибуття різних маршрутів та кожної рухомої одиниці на зазначену зупинку громадського транспорту оснащуються найнавантаженіші транспортно-пересадочні вузли", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наступного року комунальне підприємство планує активно продовжити розвиток у цьому напрямі.

Нагадаємо, нові державні будівельні норми, що вступили у дію з 1 вересня 2018 року, містять норму щодо обов’язкового проектування на зупинках захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду громадського транспорту.

Окрім того, згідно з новими Державними будівельними нормами в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

У Києві відключили воду на 10 вулицях через аварію на мережі водопостачання
Новини України Київтранспортостановка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся