У Києві на зупинках громадського транспорту встановили 100 електронних інформтабло

Фото: Інформаційне табло на зупинці у Києві (kpt.kiev.ua)

Останні чотири запущено на зупинках "Вулиця Курська" на Повітрофлотському проспекті в обох напрямках

Фахівці КП "Київпастранс" встановили в столиці 100 електронних табло із системою GPS-руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що останні чотири запущено на зупинках "Вулиця Курська" на Повітрофлотському проспекті в обох напрямках.

"Електронними табло з відображенням інформації про час прибуття різних маршрутів та кожної рухомої одиниці на зазначену зупинку громадського транспорту оснащуються найнавантаженіші транспортно-пересадочні вузли", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наступного року комунальне підприємство планує активно продовжити розвиток у цьому напрямі.

Нагадаємо, нові державні будівельні норми, що вступили у дію з 1 вересня 2018 року, містять норму щодо обов’язкового проектування на зупинках захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду громадського транспорту.

Окрім того, згідно з новими Державними будівельними нормами в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.