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В Киеве остановилось движение метро на "синей" ветке. Мужчина попал под поезд

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве остановили движение метро от станции " Площадь Льва Толстого "до станции "Почтовая площадь". Пассажир упал на колею.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.

Движение осуществляется на участках "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра

Напомним, вчера в Киеве перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро. Специалисты устранили причины технического сбоя.

Сообщалось, что в метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд.

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метро