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У Києві зупинився рух метро на "синій" гілці. Чоловік потрапив під потяг

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві зупинили рух метро від станції "Площа Льва Толстого" до станції "Поштова площа". Пасажир впав на колію.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

На станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на колію.

Рух здійснюється на ділянках "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра".

Нагадаємо, вчора в Києві перестала працювата оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро. Фахівці усунули причини технічного збою.

Повідомлялось, що у метро Києва після збою пасажирам повернуть гроші за проїзд.

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метро