У Києві зупинився рух метро на "синій" гілці. Чоловік потрапив під потяг

У Києві зупинили рух метро від станції "Площа Льва Толстого" до станції "Поштова площа". Пасажир впав на колію.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
На станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на колію.
Рух здійснюється на ділянках "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра".
Нагадаємо, вчора в Києві перестала працювата оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро. Фахівці усунули причини технічного збою.
Повідомлялось, що у метро Києва після збою пасажирам повернуть гроші за проїзд.